Orienteering, a Savona la terza prova del Trofeo Sea-OL

Savona. Dopo le due splendide tappe disputate nel Genovesato, il Trofeo Sea-OL (Orienteering near the Sea) 2019, si sposta nel Savonese per le prossime due.

Anche a Savona, domenica 10 febbraio, come è nello spirito di questo circuito invernale, la manifestazione sarà rivolta in larga misura agli aspiranti orientisti ed in omaggio al motto dei maestri scandinavi che lo chiamano “lo sport della famiglia“. La società organizzatrice ASD Arco di Carta attende a provare tutti, ma in particolar modo i nuclei familiari della città della Torretta.

Giocare e fare sport insieme ai propri figli è non solo possibile, ma auspicabile e l’orienteering è un ottimo mezzo.

Il ritrovo per tutti è previsto a partire dalle ore 10 presso l’Istituto Comprensivo Sandro Pertini in via Caboto a Savona.

Per maggiori informazioni è possibile contattare Fabio Storti al 3288409318; per gruppi numerosi è gradita la preiscrizione a iscrizioni@arcodicarta.it.