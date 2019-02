Alassio. Pochi giorni ancora e Passeggiata Graf sarà restituita alla città. Terminata la pavimentazione mancano ancora infatti pochi dettagli di rifinitura e il nuovo impianto di illuminazione con i lampioni artistici in ferro battuto. Si conclude un’opera e se ne inizia un’altra “che è poi una delle promesse della compagna elettorale” dichiara Marco Melgrati, sindaco di Alassio che ogni giorno monitora i progressi dei lavori in corso.

“Lunedì inizieranno infatti i lavori di rifacimento della pavimentazione e dei servizi di Vico Mela – l’annuncio dell’Assessore ai Lavori Pubblici Franca Giannotta. Mentre stiamo per appaltare l’intervento su Passeggiata Baracca e prevediamo di affidare i lavori entro la prima metà di marzo, in modo da arrivare a completare la piazzetta sul lato mare della Chiesa dei Cappuccini entro Pasqua e l’ulteriore tratto fino all’Hotel Savoia entro l’inizio dell’estate”.

Per la verità, compatibilmente con il Bilancio 2019, l’idea è di concludere l’intero tratto di passeggiata fino al Grand Hotel, ma occorrerà attendere l’approvazione del Bilancio di Previsione per conoscere le reali disponibilità di spesa.

L’importo complessivo è di circa 400 mila euro: 276mila per il primo lotto, già finanziato con il bilancio 2018, e ulteriori 124 per il secondo, da finanziare con il documento programmatico del corrente anno.

“Anche in questo caso provvederemo a rifare la pavimentazione, anche laddove non esiste nulla se non uno strato di asfalto quasi del tutto divelto dal mare e dagli anni di intemperie e incuria – aggiunge Melgrati – grandi basole come per le altre passeggiate, ringhiera in acciaio e illuminazione con lampioni artistici. Stiamo cercando di ridare un senso di continuità artistica all’arredo cittadino. Credo che già dai primi interventi già realizzati, sia evidente la cura e l’attenzione che abbiamo messo nella progettazione. #alassiopiubella non vuole essere solo un hashtag”.