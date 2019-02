Occupazione, Toti replica al Pd: “Dati falsi, in due anni aumentate le imprese in Liguria”

Regione. “Il Partito Democratico, ancora una volta, diffonde dati falsi e piega la realtà ai propri interessi politici, cercando invano una strada per arrestare il proprio inesorabile declino politico. Cita a vanvera il numero delle imprese che avrebbero chiuso nella nostra Regione mentre è vero esattamente il contrario”. Così il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti risponde al comunicato del Partito Democratico in merito al calo delle ore di cassa integrazione e del numero delle imprese nel 2018.

“In Liguria negli ultimi due anni – prosegue Toti grazie al faticoso lavoro svolto, il saldo tra aziende chiuse e nuove aziende aperte è positivo. In particolare nel 2017 le imprese attive nel territorio sono aumentate di 169 unità e nel 2018, nonostante l’ anno difficile, di 92 unità.Così come sono aumentati gli occupati negli ultimi trimestri del 2018 e le previsioni per il primo trimestre del 2019 parlano di 25.700 lavoratori in più, secondo i dati di Unioncamere, che riguardano l’11% delle imprese liguri. Certo tutto questo non basta affatto, e il peggioramento della situazione economica non ci lascia tranquilli. Ma non accetteremo certo lezioni dal Pd, per di più avvalorate da dati palesemente strumentali, visto che quello stesso partito e la sua classe dirigente ha guardato, placidamente accomodato nella stanza dei bottoni, la regione declinare e le aziende chiudere per un decennio del suo governo senza muovere un dito o produrre una sola idea”.

“La Liguria oggi – conclude – si sta reinventando un modello di crescita e di sviluppo, superando il deserto lasciato dal Partito Democratico e dalla sua classe politica”.