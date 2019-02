Nuovo ponte a Finalborgo, Pd: “Solo una sparata elettorale, difficile realizzazone e alti costi”

Finale Ligure. “A tre mesi dalle elezioni amministrative la campagna elettorale è già entrata nel vivo, ma già da subito si è partiti con chi tra i vari candidati la spara più grossa. Un esempio? La semplicità con cui il candidato sindaco di Finale Ligure Viva Maria Gabriella Tripepi ritiene prioritario nel suo programma la costruzione di un ponte di collegamento sul torrente Pora per unire via Dante a via Caprazzoppa…”. Così il Pd finalese, che ha già annunciato il suo sostegno al sindaco uscente Ugo Frascherelli, interviene nel dibattito elettorale sul nuovo ponte a Finalborgo.

“Basta il noleggio del Ponte Banley? I due innesti su ambedue le vie come saranno? O sarà necessario per una corretta viabilità la realizzazione di due rotonde?

Per il rispetto dei piani di bacino quanto sarà l’altezza del ponte dall’alveo del torrente?” si chiede il Pd finalese, che ieri sera ha organizzato una riunione per preparare la campagna elettorale in vista del voto del 26 maggio.

“Quest’opera, non farina del sacco di Colombo, ma già presa in considerazione fine anni ’70 dall’amministrazione Bottino, potrebbe essere condivisa, ma certamente non di facile realizzazione e soprattutto non a costi bassi” conclude il Pd finalese.