Nuoto, Andrea Filadelli super alle finali regionali

Savona. Ottimi risultati degli atleti savonesi alle finali regionali assolute disputate alla Sciorba di Genova.

La ciliegina sulla torta l’ha messa un sorprendente Andrea Filadelli, nuotatore di Cisano sul Neva in forza all’Andrea Doria e allenato dall’emergente tecnico Renato Marchelli.

Filadelli ha stabilito il nuovo record ligure Juniores e Cadetti nei 1.500 stile libero con 15’10″04, sorprendendo tutti gli addetti ai lavori.

Ottime soddisfazioni per Andrea che, dopo il titolo e record nei 1.500 stile libero, ha conquistato l’oro anche nei 400 stile libero (3’48″98) e nei 400 misti (4’24″82). Per Filadelli pure un argento nei 200 dorso con il tempo di 2’03″02.

Soddisfazioni enormi per il nuoto savonese per gli splendidi ori di Alessandro Cuttaia nei 200 rana (2’19″17) e 200 misti (2’07″08) e per l’argento nei 400 misti (4’31″66).

L’Idea Sport di Albenga ha stupito ancora con i successi di Giulia D’Alessandro nei 50 e 100 stile libero (26″36 e 57″19) e l’argento di Martina Canova nei 50 rana (33″46).

Altri podi con Rossella Zunino dell’Amatori Nuoto Savona con due bronzi nei 100 e 200 dorso (1’04″12 e 2’17″78).

Titolo e medaglia d’oro anche per la giovanissima Eleonora Mela del Nuoto Club Liguria nei 200 rana (2’38″48) e argento nei 400 misti (5’05″77).

Infine, argento per Cecilia Canneva nei 50 stile libero con 26″66, alle spalle di D’Alessandro.

“Le attese non sono state tradite – dichiara Ambrogio Zaro della Fin provinciale -. Questo successo complessivo, visti anche gli altri piazzamenti d’onore, premia il lavoro intenso che tutte le squadre hanno svolto nel corso della stagione per arrivare in piena forma a questi campionati”.