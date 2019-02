Noli. E’ stato trasportato con l’elicottero all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure un escursionista rimasto ferito dopo una caduta all’interno della Grotta dei Falsari. L’allarme è stato lanciato alle ore 15:00 di oggi pomeriggio.

Immediato l’arrivo sul posto dei vigili del fuoco, degli uomini del soccorso alpino, dei militi della Croce Bianca di Noli e dell’automedica del 118. Vista la zona particolarmente impervia è stato richiesto l’intervento dell’elicottero.

Prima i soccorritori hanno raggiunto il ferito, che è stato imbragato e issato sulla barella per il trasferimento presso il nosocomio pietrese. Restano ancora da appurare le cause esatte della caduta all’interno della Grotta, dove già in passato non sono mancati interventi di soccorso per escursionisti rimasti feriti.

Stando a quanto riferito dai sanitari le condizioni dell’uomo non sono giudicate gravi ed è stato condotto al pronto soccorso del Santa Corona in codice giallo. Per lui un trauma cranico e altre contusioni ed escoriazioni sul resto del corpo.