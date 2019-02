Nevicata a Cairo Montenotte, il Cobas Utenti: “Auto intrappolate e marciapiedi impraticabili”

Cairo Montenotte. Passata l’allerta meteo per neve e passate le sue conseguenze, il portavoce del Cobas Utenti Valbormida Franco Xibilia interviene in merito ai disagi patiti dai cittadini di Cairo Montenotte. Infatti, secondo Xibilia “oltre a tutte le considerazioni e le denunce che sono apparse sui media, vanno fatti altri rilievi che partono dai disagi dei cittadini cairesi”.

“Prima di tutto la situazione dei parcheggi (ad esempio quelli in corso Dante) dove abbiamo visto accumulare la neve dietro le vetture come nelle peggiori esperienze mentre gli spazzaneve potevano seguire le migliori esperienze, ossia raccogliere una parte dei cumuli dietro le vetture e portarle via formando i cumuli maggiori, dimodochè sarebbe stato più facile liberarle”.

“I marciapiedi e le aree comunque necessarie ai pedoni potevano essere liberate o da spazzaneve o da operai comunali senza obbligo o volontari da acquisire in apposite liste o dai migranti. Non si capisce perchè nella precedente nevicata abbiamo visto giovani migranti liberare i marciapiedi mentre stavolta pare di no”.

“Infine, non si capisce perchè non sia stato proclamato neppure un giorno di chiusura delle scuole stante l’allerta arancione e l’utilizzo volontario degli studenti per aiutare gli anziani e spalare i marciapiedi: non è alternanza scuola-lavoro?”, conclude Xibilia.