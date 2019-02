Nasce il Beach Tennis Tour Liguria: tappe a Spotorno e a Finale

Spotorno. Il progetto del Beach Tennis Tour Liguria nasce con l’idea di organizzare dei tornei amatoriali e tornei internazionali in Liguria per unire le forze e dare ai giocatori un palcoscenico dove giocare questo sport anche in questa regione.

L’organizzazione del Beach Tennis Tour Liguria 2019 sarà nelle mani del BeachClub2010, fondato in Germania nel 2010 con l’obiettivo di promuovere il beach tennis. Con l’esperienza di quasi venti anni nel settore del beach tennis, e con i contatti nazionali ed internazionali, il BeachClub2010, insieme ai club ed organizzatori in Liguria, vuole fare partire il movimento in un modo professionale. Il primo anno con due eventi, che andranno a coinvolgere altre località liguri negli eventi futuri.

Il Beach Tennis Tour Liguria parte nel 2019 con due tappe: La prima sarà dal 12 al 14 aprile con un evento indoor sui quattro campi splendidi a Spotorno presso il PalaBeachVillage, ospite negli scorsi anni di multipli eventi di beach volley come anche i campionati Italiani indoor. La stagione si concluderà con il torneo sulla spiaggia dei Bagni Boncardo a Finale Ligure, un evento che si appoggia al torneo del Riviera Beach Volley e che si svolgerà dal 4 al 6 ottobre.

Tutti gli eventi faranno parte dell’ITF Beach Tennis Tour 2019, il tour annuale della federazione tennis internazionale (ITF), e della stagione beach tennis della Federazione Italiana Tennis (FIT).

Gli eventi del Beach Tennis Tour Liguria 2019 saranno sempre costituiti da uno stage con il maestro Matteo Marighella, campione del mondo nel 2013 (doppio misto) e 2015 (doppio maschile), campione europeo nel 2010 e 2015, campione italiano nel 2005, 2010 e 2016, per principianti e giocatori amatoriali della zona. Matteo Marighella nasce a Ravenna il 22 dicembre 1979, diventa uno dei giocatori più conosciuto al tour mondiale.

Oltre a ciò gli eventi del Beach Tennis Tour Liguria 2019 saranno costituiti da un torneo amatoriale con premi locali ed un torneo internazionale ITF con montepremi di 3.000 dollari.

Il Beach Tennis Tour Liguria 2019 si svolgerà col patrocinio della Regione Liguria, del Comune di Spotorno e la Città di Finale Ligure. I club allegati a questo progetto nel primo anno sono il TC Vado ed il TC Finale Ligure. In collaborazione ci sarà anche il gruppo del Savona Beach Tennis.

L’organizzazione si aspetta numerosi giocatori dal territorio ligure, ma anche da tutta l’Italia come giocatori internazionali, che lotteranno per i montepremi di 3.000 dollari ed i punti per la classifica mondiale ITF. Gli obiettivi del progetto Beach Tennis Tour Liguria sono:

stabilizzare il beach tennis in Liguria;

aumentare i giocatori di beach tennis ed i partecipanti ai tornei;

aggiungere altre tappe al tour sempre con la stessa professionalità;

invitare giocatori nazionali ed internazionali per acquisire più visibilità;

legare il gruppo del tour con gli sponsor per raggiungere un valore ancora più alto;

professionalizzare sempre di più il tour con tornei di 1a e 2a categoria ITF.

Il beach tennis moderno fonda le sue radici intorno agli anni 1970, sulle spiagge delle coste italiane. Fu solo nel 1996 che nacque il vero beach tennis, con campi di dimensioni 16×8 metri e con una rete divisoria alta 170 cm. Le regole, a meno di piccole variazioni, sono quelle del tennis, compreso il punteggio, ma si gioca solo al volo e questo lo rende più simile al beach volley.

Oggi il beach tennis ha in calendario numerose manifestazioni, come i campionati mondiali a squadre, i campionati europei, i Mondiali individuali, oltre tutte le competizioni internazionali e nazionali. L’obiettivo primario è quello di far diventare il beach tennis sport olimpico, in quanto esso è già molto praticato in tutto il mondo.