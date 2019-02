Mountain bike, Internazionali d’Italia Series: sabato 2 marzo la Andora Race Cup

Andora. Mancano tre sole settimane all’apertura delle Internazionali d’Italia Series 2019, con il debutto assoluto nel circuito dell’Andora Race Cup, sabato 2 marzo, e anche gli atleti iniziano a mordere il freno in vista dell’apertura della stagione della mountain bike in Italia.

Tra i più attesi alla prima tappa di Internazionali d’Italia 2019 c’è il campione italiano Gerhard Kerschbaumer, che nell’edizione 2018 del principale circuito italiano di mountain bike si è aggiudicato le tappe di Pineto e Chies d’Alpago. Proprio il gran finale in Veneto ha rappresentato un trampolino di lancio per l’altoatesino, che due settimane più tardi ha trionfato nella tappa di Coppa del Mondo ad Andorra.

“Lo scorso anno a Internazionali d’Italia Series è scattato qualcosa – ha spiegato Kerschbaumer. – Solitamente inizio a dare il meglio di me in estate per via dell’allergia ai pollini, però mentalmente le gare di Pineto e Chies d’Alpago mi hanno dato la consapevolezza di poter competere ad armi pari coi migliori biker al mondo”.

Ad Andora, Kerschbaumer punta a partire con il piede giusto, dopo che l’anno scorso le difficoltà nelle prime gare stagionali gli erano costate la vittoria finale. “Sto lavorando duramente. Dopo un inverno trascorso sugli sci, ho ripreso la mountain bike a fine gennaio e son stato una decina di giorni alle Canarie ad allenarmi. Mi sento bene, ma solitamente a inizio stagione fatico a carburare. Spero di partire meglio dello scorso anno per non accumulare ritardo in classifica generale e giocarmi fino alla fine le mie chance”.

Terzo assoluto nel 2018, alle spalle del vincitore Gioele Bertolini e dell’estone Martin Loo, il portacolori del Team Torpado-Ursus conosce bene i luoghi dove andrà in scena la tappa inaugurale. “Mi aspetto un bel percorso, le colline che sovrastano la Riviera sono ideali per la pratica della mountain bike. In passato mi sono allenato tante volte in Liguria e ci torno sempre volentieri”.

Dopo la prova di Andora, il calendario di Internazionali d’Italia Series presenterà il Marlene Südtirol Sunshine Race (HC) di domenica 14 aprile, che rappresenta uno dei grandi obiettivi della prima parte di stagione di Kerschbaumer. “È la gara di casa, ci tengo a farmi trovare pronto, ma adesso voglio concentrarmi su Andora. Sarà il primo giorno di scuola per tanti di noi e la gara per questo si preannuncia di difficile interpretazione”.

Il programma dell’Andora Race Cup si articola su due giornate di gare. Nella giornata di sabato sono previste le gare di Internazionali d’Italia Series (Élite, Under 23 e Juniores), mentre domenica 3 marzo sarà la volta delle prove per le categorie giovanili e amatoriali.