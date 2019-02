Monsters Milano senza portiere, i Killer Whales segnano 8 reti

Savona. Il girone di andata del campionato di Serie C si chiude con la terza vittoria consecutiva per le Orche che, orfane di molti giocatori, si trovano davanti una squadra altrettanto decimata.

Se le assenze si fanno sentire per il Savona, i Monsters Milano invece mantengono un ottimo livello sul campo, pur non chiudendo le due linee di gioco, ma si trovano sprovvisti della pedina più importante di questo gioco: il portiere.

Con il primo ed il secondo portiere fuori gioco, i lombardi si affidano ad un portiere d’emergenza, così i Killer Whales riescono ad avere vita facile offensivamente.

Primi due tempi tutto sommato equilibrati, con i Monsters col coltello a tratti dalla parte del manico, ma una splendida prestazione di Semenza tiene i liguri in piedi e consente loro di concentrarsi sull’attacco. Poi i liguri allungano e la partita finisce con il successo dei nerofucsia per 8 a 4.

“Abbiamo giocato male – ammette coach Stefano Parodi -. Questa partita doveva finire con due gol subiti di meno e almeno tre segnati di più per come erano le carte in tavola e noi di sicuro abbiamo bisogno di migliorare la differenza reti, visto che ci abbiamo messo troppo a rodare e le nostre armi offensive sembrano scarseggiare quando mancano i giocatori più esperti. Correggeremo senz’altro, spero solo entro la fine di questo campionato”.

Con questa vittoria i Killer Whales scavalcano il Torre Pellice e i Monsters stessi, portandosi al quinto posto della classifica, entrando quindi in una posizione che, se mantenuta, li porterebbe alla seconda fase del campionato.

Il tabellino della partita valevole per la 7ª giornata:

Killer Whales Savona – H.C. Monsters Milano 8-4 (3-2, 5-2)

Reti Savona: D. Giacchè (3), Parodi (4), Al. Salzano

Reti Monsters: Vezzoli, Fusco (2), Curti

Killer Whales Savona: Monaco, Parodi, An. Salzano, Al. Salzano, Giachero, D. Giacchè, Calleri, Lavagna, Leviev, Caviglia, Semenza. All. Parodi

H.C. Monsters Milano: Fusco, Frassanito, Vezzoli, Curti, Todaro, Peschiera, Barzaghi, Di Mola. All. Restelli, Bonafin