Mioglia, investì pedone con patente revocata: sorpreso alla guida dai carabinieri, denunciato

Mioglia. Proseguono a ritmo serrato i controlli predisposti dalla Compagnia Carabinieri di Cairo Montenotte in tutto il territorio valbormidese.

L’intensificazione dei controlli messa in atto dall’Arma ha consentito di procedere alla denuncia in stato di libertà di S.V., 59enne di Mioglia, per essersi reiteratamente posto alla guida senza patente in quanto revocata. L’uomo, nel 2016, si era reso autore di un investimento pedonale, dandosi poi alla fuga. A seguito di indagini fu individuato, denunciato e gli fu sospesa la patente di guida.

Nonostante i provvedimenti adottati, l’uomo fu trovato alla guida con patente sospesa, motivo per il quale il documento gli fu revocato con provvedimento della Prefettura di Savona del 5 gennaio 2017. Ma in seguito l’uomo è stato ulteriormente trovato alla guida di un’auto, per questo è stato denunciato all’Autotirtà Giudiziaria e l’autovettura sottoposta a sequestro amministrativo ai fini della confisca.