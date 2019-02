“M’illumino di meno”, iniziative a Varazze e Quiliano

Varazze/Quiliano. Torna l’appuntamento con “M’illumino di meno”, l’iniziativa simbolica finalizzata alla sensibilizzazione al risparmio energetico lanciata nel 2005 dalla trasmissione Caterpillar di Rai Radio 2. Come sempre succede saranno tante le iniziative in programma in tutta la provincia.

Anche quest’anno l’Assessorato all’Ambiente del Comune di Varazze promuove l’iniziativa presso le associazioni e le scuole di Varazze.

M’illumino di Meno torna il primo marzo ed è dedicata all’economia circolare. L’imperativo è riutilizzare i materiali, ridurre gli sprechi, allontanare “il fine vita” delle cose. Perché le risorse finiscono, ma tutto si rigenera: bottiglie dell’acqua minerale che diventano maglioni, carta dei giornali che ritorna carta dei giornali, una cornetta del telefono diventa una lampada, fanghi che diventano biogas.

L’efficienza energetica è diventata un tema economico rilevante e le lampadine ad incandescenza che Caterpillar invitava a cambiare con quelle a risparmio energetico, adesso, semplicemente, non esistono più. Ma spegnere le luci e testimoniare il proprio interesse al futuro dell’umanità resta un’iniziativa concreta, non solo simbolica, e molto partecipata.

“Anche la città di Varazze aderirà a questa importante iniziativa sul tema del risparmio energetico perché crediamo che sia fondamentale sensibilizzare i nostri cittadini e soprattutto le nuove generazioni” afferma il sindaco Bozzano, primo grande sostenitore dell’iniziativa.

“In queste 24 ore l’imperativo è riciclare, riutilizzare i materiali e tagliare gli sprechi per rendere Varazze davvero virtuosa” continua l’assessore all’Ambiente Massimo Baccino, fiero della grossa partecipazione delle associazioni territoriali e delle scuole a cui è rivolto un particolare ringraziamento per il consueto impegno dimostrato nelle attività di sensibilizzazione in ambito di sostenibilità ambientale.

Aderiscono all’iniziativa il Comune di Varazze, le scuole dell’Istituto Comprensivo Nelson Mandela, Marina di Varazze, l’Associazione Albergatori, l’ASCOM, gli Scout e l’Oratorio Salesiano.

Il Centro di Educazione Ambientale “Parco Costiero Piani d’Invrea” ha indetto un contest creativo per i ragazzi delle scuole, a tema “Buone pratiche” da rispettare ogni giorno per non inquinare il nostro pianeta. I 10 elaborati più rappresentativi verranno messi in mostra a Palazzo Beato Jacopo e promossi attraverso i canali social del CEA. I disegni andranno a formare il Grande Libro delle Buone Pratiche che verrà consegnato ufficialmente dai bambini all’Assessorato durante una piccola cerimonia che si terrà venerdì 1 marzo presso l’aula magna della scuola.

Il Comune di Quiliano aderirà all’iniziativa “M’illumino di Meno”, la giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili, ideata nel 2005 da Caterpillar e Rai Radio2 per chiedere ai propri ascoltatori di spegnere tutte le luci che non sono indispensabili. Un’iniziativa simbolica e concreta che fa del bene al pianeta e ai suoi abitanti. M’illumino di Meno torna il 1° marzo 2019 ed è dedicata all’economia circolare.

L’imperativo è riutilizzare i materiali, ridurre gli sprechi, allontanare “il fine vita” delle cose. Perché le risorse finiscono, ma tutto si rigenera: bottiglie dell’acqua minerale che diventano maglioni, carta dei giornali che ritorna carta dei giornali, una cornetta del telefono che diventa una lampada, fanghi che diventano biogas.

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi di Quiliano ha voluto dare il proprio contributo e il 1° marzo presso il Centro Giovani di Valleggia (scuola media) aderirà alla giornata con diverse iniziative. Parola d’ordine ri-generare a partire dalle 16.30 Swap Party – Ri-Pesco una festa in cui è possibile scambiare capi d’abbigliamento, accessori, giochi. Porta quello che non usi più e scambialo con i tuoi amici. Per tutti! E dalle 19.00 Fluo Party – Ri-Spengo le luci e M’illumino di meno. Cena “buia” condivisa. Porta una candela e condividi la cena con gli altri. Ingresso libero dai 9 anni.