Savona. Il Millesimo fa suo il big match con la Vadese, compiendo un passo, probabilmente decisivo verso l’agognato ritorno in Prima Categoria, anche se Michelangelo Bove frena gli entusiasmi, ricordando che il campionato è ancora lungo…

“Abbiamo compiuto un balzo in avanti importante – afferma il giallorosso – anche se il cammino verso il successo finale è acora lungo ed irto di difficoltà, giocando una buona partita, soprattuto nel primo tempo, dove, per contenuti tecnici, siamo stati superiori rispetto ad un avversario forte e determinato come la Vadese”.

“Nel secondo tempo la partita è stata più equilibrata e nell’ultimo quarto d’ora abbiamo subito il ritorno della Vadese, ma con determinazione, cuore e unità di intenti siamo riusciti a portare in porto la vittoria”.

“Dedichiamo la vittoria alla nostra dirigenza, che ci segue e supporta con grande passione e capacità, ci godiamo il successo, ma da martedì cominceremo a pensare al match di domenica prossima con il Sassello, secondo in classifica”.