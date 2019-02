Millesimo: Manconi lancia il progetto “#diventiamosindaco”

Millesimo. Si apre a tutta la cittadinanza il progetto “#DIVENTIAMOSINDACO” alla base della proposta elettorale della Lista Civica Manconi Sindaco in previsione delle prossime elezioni amministrative nel Comune di Millesimo. “Un progetto di partecipazione popolare – spiegano dalla lista – avviato nel mese di novembre da un gruppo spontaneo ed eterogeneo di millesimesi con specifiche competenze professionali e sociali organizzati su quattro temi cardine (politiche sociali – sviluppo economico – rinnovo urbano – marketing territoriale)”.

“Il progetto – dichiara il candidato sindaco Andrea Manconi – punta a superare i limiti ed i confini della politica tradizionale e rilanciare l’azione amministrativa con ancora più forza con l’apporto fondamentale di quelle nuove energie in movimento di cui è ricca la nostra comunità troppo spesso rimaste lontane dal palazzo comunale”.

“Abbiamo aperto come primo passo le ‘piazze virtuali’ di Facebook e WhatsApp – spiega – invitando tutti a prendere il proprio posto e nel mese di marzo spalancheremo le porte di uno spazio fisico che si affaccerà su Piazza Italia: un ‘cantiere civico’ dove potersi incontrare, confrontare le idee e valutare i progetti da concretizzare nei prossimi 5 anni. Sarà pensato come uno spazio a disposizione dei millesimesi da cui partiranno le iniziative su tutto il territorio per toccare con mano i punti di forza e le criticità del nostro comune e scrivere insieme a tutti coloro che vorranno partecipare gli obiettivi futuri”.

Conclude Andrea Manconi: “Dalla convinzione che in questi anni, ancora più importante di un dono materiale, sia fondamentale il dono del proprio tempo, chi oggi si candida a rappresentare un’intera comunità deve, ancor prima di affrontare temi specifici, avviare un meccanismo virtuoso basato sulla consultazione per avere come risposta un giudizio e un parere da parte dei propri concittadini. Nessun millesimese deve delegare il proprio futuro, tutti ne devono essere artefici”.