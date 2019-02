Millesimo, a scuola due nuove lavagne multimediali grazie alla Pro loco

Millesimo. Le scuole secondaria e primaria di Millesimo possono disporre da febbraio di due nuove LIM multitouch complete di software didattico e casse acustiche amplificate.

Questi preziosi strumenti, che consentono di utilizzare metodologie didattiche innovative, indispensabili per attivare processi di apprendimento efficaci per la totalità degli alunni, nel rispetto dei diversi stili di apprendimento, sono stati donati dalla Pro Loco millesimese in concomitanza della fine dei tre anni di mandato.

A Millesimo, la collaborazione scuola – enti locali, ormai collaudata da anni di lavoro condiviso, risulta essere particolarmente efficace e permette di offrire alle nuove generazioni occasioni molteplici per compiere percorsi formativi vari, coinvolgenti, pensati per accompagnare i ragazzi a diventare cittadini responsabili.