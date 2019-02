Liguria. Alta pressione in espansione verso l’Italia con tempo prevalentemente stabile e temperature in ulteriore rialzo.

Per la giornata di oggi gli esperti del Centro Limet prevedono tempo generalmente sereno o poco nuvoloso al primo mattino, successivo passaggio di velature con il sole che si vedrà come dietro ad un vetro smerigliato. Nuove schiarite dal pomeriggio, mentre in serata comparirà qualche nube bassa tra Tigullio e savonese.

Venti tesi da nord al primo mattino tra Genova e Savona. A rotazione ciclonica sul golfo con forti venti da sud ovest sul basso ligure. Mare quasi calmo o poco mosso, mosso al largo dalla sera per onda da sud ovest. Temperature in calo nei valori massimi lungo le coste: sulla costa minime tra 5 e 9 gradi, massime tra 12 e 17 gradi; all’interno minime tra -4 e 2 gradi, massime tra 7 e 11 gradi.

Domani, venerdì 8 febbraio, Nubi basse su gran parte della regione, qualche schiarita più convinta interesserà l’imperiese. Non sono previste precipitazioni. Venti: A rotazione ciclonica sul golfo ( sud est sul centro levante, nord est sul ponente). Mari: Tra poco mosso e mosso per onda da sud ovest. Temperature: Stazionarie.

Sabato 9 febbraio ancora nubi basse soprattutto sul centro levante regionale, schiarite presenti sulle cime più elevate e sull’imperiese. Mare molto mosso in serata.