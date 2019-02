Liguria. Ancora alta pressione sull’Italia, in attenuazione a partire da sabato stante l’avvicinamento di una perturbazione. Lo affermano le previsioni del Centro Limet.

Cielo e Fenomeni: Al mattino nubi basse in mare aperto, in locale estensione al Tigullio orientale e allo Spezzino costiero, senza precipitazioni, bel tempo altrove. In giornata nubi medio-alte anche spesse invaderanno tutta la regione con il sole che potrebbe vedersi come dietro un vetro smerigliato. Qualche nube bassa potrebbe persistere solo sullo Spezzino sempre senza conseguenze.

Secondo le prime previsioni per il week end, il fine settimana si preannuncia grigio e a tratti piovoso.

Venti: Deboli da nord con qualche rinforzo locale sui crinali e allo sbocco delle vallate.

Mari: Quasi calmo o poco mosso.

Temperature: Pressoché stazionarie

Costa min: +5/+9°C, max: +12/+14°C

Interno min: -4/+2°C, max: +7/+9°C.