Liguria. Una nuova rimonta anticiclonica si appresta a muovere lungo i meridiani, espandendosi dalla Penisola Iberica al Mediterraneo occidentale. Lo affermano le previsioni del Centro Limet.

Dopo un periodo, quello appena trascorso, caratterizzato da tempo perturbato e tipicamente invernale dovuto a più impulsi di matrice artico-marittima, questa settimana promette giornate più soleggiate e stabili dovute ad una nuova area di alta pressione.

La Liguria stamane si sveglia sotto cieli perlopiù sereni, “disturbati” solamente da alcune velature di passaggio sul settore centro-occidentale e nei versanti padani. Le temperature lungo le coste oscillano tra i +3°C ed i +9°C, le località più fredde sono quelle del Tigullio.

Più freddo nell’entroterra, con gelate nei fondovalle. Spiccano i -4.2°C di Calizzano. Nelle altre località interne si viaggia tra i -3°C ed i +4°C, a seconda della posizione (fondovalle o pendio)

Nel corso delle prossime ore verranno meno anche le velature, che lasceranno spazio totale al sole. Le temperature massime subiranno un ulteriore lieve aumento, portandosi sui +13/+18°C lungo i litorali e tra i +6/+12°C nell’entroterra.

Per la giornata di domani, mercoledì 6 febbraio, non sono previste variazioni di rilievo rispetto ad oggi, se non un possibili aumento della ventilazione da nord.