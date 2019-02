Liguria. La strutturata saccatura depressionaria, responsabile delle avverse condizioni meteorologiche dei giorni scorsi, si allontana verso est. Secondo i previsori del Centro Limet domani avremo sulla nostra regione una residua instabilità, prima di un deciso miglioramento all’inizio della prossima settimana, in un contesto moderatamente fresco.

Per la giornata di oggi avremo al mattino molte nubi su tutta la regione, qualche debole nevicata potrà interessare i versanti padani, al di sopra dei 500/600 metri sul centro-ponente, 800/1000 metri a levante. Brevi piovaschi saranno possibili lungo le coste genovese e spezzina. Nel pomeriggio graduale miglioramento delle condizioni meteorologiche a partire da ponente, con schiarite via via più ampie, ancora molte nubi su centro-levante, con residui fenomeni nevosi in Appennino. Deciso miglioramento in serata.

Venti moderati o tesi da nord al mattino tra Savona e Genova e sui crinali montuosi più esposti, in ulteriore rinforzo nel pomeriggio, con raffiche anche superiori a 50/60 chilometri orari. Venti per lo più deboli/moderati altrove. Mari stirati o mossi sotto-costa, molto mossi al largo, fino ad agitati sul medio-basso Ligure occidentale. Moto ondoso in graduale attenuazione dalla tarda serata.

Temperature stazionarie nei valori minimi, in calo in quelli massimi: sulla costa minime tra 5 e 9 gradi, massime tra 7 e 11 gradi; all’inerno minime tra -3 e 6 gradi, massime tra 2 e 8 gradi.