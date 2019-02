Liguria. Un’intensa perturbazione si appresta ad interessare la nostra regione con piogge anche consistenti e nevicate specie nella giornata di venerdì. Sabato tempo molto instabile con rovesci e domenica tendenza a lento miglioramento. Lo affermano le previsioni del Centro Limet.

Avvisi: NEVICATE: diffuse e localmente abbondanti su Val Bormida Orientale e Val d’Orba con accumuli prossimi a 30-40cm.

GELICIDIO (PIOGGIA CONGELANTE AL SUOLO) probabile nelle prime ore del mattino nelle vallate incassate del centro-levante (Trebbia e Aveto) e nel pomeriggio tra alta Val Polcevera, Valle Scrivia e medio-alta Valle Stura.

PIOGGE INTENSE specie nel pomeriggio su tutta la chiostra appenninica del levante con possibili stress dei bacini sottostanti (Entella, Magra e Vara). Rovesci intensi anche nell’Imperiese.

Cielo e Fenomeni: Su tutta la regione avremo condizioni di tempo perturbato. TRA LA NOTTE E IL MATTINO locali nevicate (o pioggia mista a neve) potrebbero interessare il tratto di costa tra Voltri e Prà e tra Albisola e Savona, ma con successiva trasformazione in pioggia. Neve diffusa su Alpi Liguri, Bormida, Erro, Orba, Stura e Scrivia; neve anche sui contrafforti più alti di Val Trebbia e Aveto (sopra i 1500-1600 metri) ma con trasformazione in pioggia già a metà mattinata. Piogge sparse, localmente a carattere di rovescio, sul restante territorio regionale. Nel POMERIGGIO neve diffusa su Alpi Liguri, Bormida e Orba (in modo particolare). Passaggio a pioggia congelante su medio-alta Valle Stura, Scrivia, alta Val Polcevera; rovesci intensi su Valle Sturla, Graveglia, Aveto, Trebbia, Vara e Magra con ingrossamento dei corsi d’acqua sottostanti come da avviso; rovesci intensi anche nell’Imperiese, piogge sparse sui restanti tratti regionali, localmente a carattere di rovescio sul settore centro-orientale della costa.

Venti: Forti da nord (Tramontana Scura) nel tratto di costa tra Savona e Genova. Forti da sud (nel pomeriggio) su Imperiese, Tigullio orientale, Spezzino e in mare aperto, con linea di convergenza che si dipartirà dal Tigullio verso ovest, in mare aperto (a circa 10 miglia dalla costa centrale).

Mari: Da molto mosso ad agitato. Pericoloso mare incrociato al centro del Golfo. Prudenza per i naviganti.

Temperature: In aumento le minime tranne sul settore centro-occidentale della costa; massime in calo sul settore centro-occidentale e relativo entroterra, in aumento altrove più sensibile sull’estremo levante.

Costa min: +1/+8°C, max: +3/+14°C

Interno min: -3/-1°C, max: -1/+8°C.