Liguria. L’alta pressione sarà padrona del Mediterraneo almeno fino a domenica 17 febbraio. Da lunedì 18 aumento della nuvolosità bassa lungo le coste, senza precipitazioni.

Per quanto riguarda la situazione di oggi, secondo gli esperti del Centro Limet avremo sereno durante tutto l’arco della giornata. Eventuali addensamenti o velature avranno carattere temporaneo.

Venti deboli da nord al mattino, variabili nel pomeriggio. Mare calmo. Temperature generalmente stazionarie: sulla costa minime tra 6 e 9 gradi, massime tra 14 e 16 gradi; all’interno minime tra -3 e 4 gradi, massime tra 9 e 16 gradi.

Per domani, domenica 17 febbraio, si prevede bel tempo ovunque al mattino; nubi basse in aumento lungo le coste tra il pomeriggio e la serata, situazione invariata altrove. Venti deboli in prevalenza dai quadranti meridionali, mare quasi calmo o poco mosso. Temperature stazionarie o in lieve calo nei valori massimi.

Per lunedì 18 febbraio, invece, nubi basse lungo la fascia costiera, senza piogge (maccaja), sereno sui versanti padani. Lieve calo termico lungo le coste durante il giorno. Ventilazione debole.