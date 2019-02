Liguria. Il promontorio anticiclonico si rinforza sull’asse Spagna-Francia, fino a lambire il nord Europa, mentre aria fredda da est ha fatto il suo ingresso sui Balcani e sta per interessare l’Italia centro-meridionale. In Liguria gli effetti saranno marginali, limitati solamente ad un rinforzo della ventilazione settentrionale ed un calo termico, consistente nell’interno, meno marcato lungo la costa.

La mattinata si presenta serena su tutta la regione, d eccezione di qualche nube sui versanti padani e sul levante. Lungo la costa le temperature minime variano tra 6 e 11 gradi, mentre nelle vallate interne si sono registrati valori negativi grazie alle solite inversioni termiche, tipiche del regime anticiclonico. La località più fredda è Cabanne di Rezzoaglio, in Val d’Aveto, con – 4.8 gradi.

I venti si sono già disposti da nord sul savonese e sul genovese, mentre sono deboli e di direzione variabile sul levante e sull’imperiese. Punte di 16-17 gradi si raggiungono già sul savonese centro-occidentali a causa della compressione dei venti settentrionali in discesa dalla Val Bormida.

Nel pomeriggio il tempo si manterrà soleggiato, i venti di tramontana/grecale si imporranno su tutta la regione, rinforzando ulteriormente in serata e nella notte in particolare tra Genova e Albenga. Le temperature massime saranno in calo nell’entroterra ed in montagna, mentre sulla costa il calo termico sarà poco apprezzabile.

Nella giornata di domani il vento di tramomtana sarà ancora protagonista, specie tra Genova e Albenga, con rinforzi sui crinali, allo sbocco delle valli ed in mare aperto. Le temperature caleranno ulteriormente nell’interno e sulla costa centrale.