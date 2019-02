Liguria. Un nuovo rinforzo dell’alta pressione mantiene tempo stabile, soleggiato e molto mite per il periodo. Lo affermano le previsioni del Centro Limet.

La campana anticiclonica di matrice sub-tropicale che da quasi tre settimane mantiene condizioni di tempo stabile con temperature superiori alle medie del periodo caratterizzerà il tempo di questi ultimi giorni di febbraio. Un suo nuovo ma, pare, temporaneo rinforzo dispenserà tanto sole e temperature ancora una volta in aumento su valori primaverili di giorno con elevata escursione termica nelle zone interne. La ventilazione settentrionale a tratti rafficata delle ultime ore tenderà ad attenuarsi nel corso della giornata odierna sostituita nelle ore più calde da quella a regime di brezza lungo le coste.

Il consueto sguardo alle temperature minime registrate dalla rete Limet, evidenzia valori miti lungo la fascia costiera compresi tra i +10 e i +15°C complice anche un’azione di compressione dell’aria con conseguente riscaldamento da parte dei venti da nord. Nelle zone interne temperature minime decisamente più basse in condizioni di assenza di ventilazione e inversione termica. Valori minimi compresi tra +2 e +9°C sul versante marittimo e tra +0 e -3°C nei fondovalle del versante padano con estese brinate. In montagna lo zero termico previsto in risalita si attesta intorno ai 2000/2200 metri in ulteriore risalita durante il giorno.

Un’altra giornata dal sapore primaverile ci attende quest’oggi con cieli sereni o al più sporcati da qualche velatura o nube alta in transito da nord in un contesto di venti ancora settentrionali al mattino con rotazione da sud a regime di brezza nelle ore pomeridiane. Le temperature subiranno un ulteriore aumento più sensibile nelle zone interne e in montagna ma non si escludono valori intorno ai 20°C anche lungo la costa prima dell’intervento delle brezze marine decisamente fresche. Stesso tipo di tempo anche per la giornata di domani prima di un aumento della nuvolosità attesa nella seconda parte di giovedì.

Situazione: Poderosa azione anticiclonica sull’Europa centro-occidentale che garantisce tempo stabile per i prossimi due giorni. Possibile temporanea flessione barica giovedì, per la discesa di un’ansa depressionaria da nord ovest, ma con effetti che appaiono al momento scarsi sulla nostra regione.

Cielo e Fenomeni: Qualche velatura o nube medio-alta in transito, più frequente sul centro-levate nella prima parte di giornata, in un contesto comunque assolato.

Venti: Settentrionali localmente moderati al mattino. Ruotano da sud-ovest in giornata, rimanendo tuttavia generalmente deboli, solo localmente e temporaneamente moderati al largo nel pomeriggio. Mari: Stirato sotto costa al mattino, poco mosso al pomeriggio. Al largo localmente mosso.

Temperature: Minime pressoché stazionarie. Massime in locale calo sulle coste, in aumento altrove.

Costa min: +7/+12°C, max: +14/+18°C

Interno min: -1°/+6°C, max: +5/+13°C