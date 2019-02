Liguria. L’alta pressione si è ormai impossessata dell’area mediterranea garantendo condizioni di stabilità e temperature gradevoli per il periodo anche sulla nostra regione. Lo affermano le previsioni del Centro Limet.

Dando uno sguardo a livello barico, si può notare quindi una vasta area altopressoria abbracciare il bacino del Mediterraneo. La depressione che ci ha interessati nello scorso week-end si allontana ormai verso l’Egeo, mentre le perturbazioni atlantiche scorrono tra Gran Bretagna e penisola scandinava.

Durante le ore notturne, sulla Liguria, il cielo si è mantenuto sereno o poco nuvoloso ovunque. Le temperature minime sono rimaste stazionarie rispetto ai valori di ieri con qualche valore negativo presente solo nelle vallate interne. Il valore minimo registrato a Savona è stato di 8,1°C.

Nel corso della mattinata il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso ovunque. Anche nel pomeriggio ed in serata il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso con solamente il transito di innocue velature. Le temperature massime saranno stazionarie o in lieve aumento con valori simil-primaverili lungo le riviere. Infatti la colonnina di mercurio, in alcune località, potrà superare anche i +15°C. Il vento sarà ancora teso dai quadranti settentrionali con mare stirato sottocosta e mosso al largo.

La giornata di domani sarà ancora caratterizzata dalla stabilità con il transito solo di nubi alte innocue.