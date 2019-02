Liguria. Tempo stabile, poco nuvoloso se non per innocue velature in transito: la finestra di alta pressione sembra reggere, garantendo una certa stabilità. Lo affermano le previsioni del Centro Limet.

Durante la giornata ci sarà qualche locale e rapido passaggio di nuvole nei cieli genovesi, ma nessun fenomeno da segnalare.

Ancora molto presente il vento, con residui rinforzi di tramontana sul Golfo di Genova e lungo i versanti appenninici esposti, durante il pomeriggio in prevalenza da sud-ovest moderati al largo. Il mare sarà mosso al largo, poco mosso sotto costa.

Temperature: in calo le minime a fondovalle e sulla costa (in particolare le conche più protette dal vento).

Costa min: +1/7°C, max: +13/16°C

Interno min: -5°/+2°C, max: +11/14°C