Genova. Situazione: L’alta pressione cede via via il passo ad una circolazione blandamente depressionaria, foriera di nubi basse sulla nostra regione. Clima sempre piuttosto mite per il periodo. Ecco le previsioni per le prossime ore e i prossimi giorni secondo gli esperti del centro meteo Limet.

Oggi, domenica 17 febbraio, al mattino cieli sereni quasi ovunque, qualche innocuo batuffolo di maccaja potrà fare la sua comparsa sul tratto di costa compreso tra il savonese orientale e il genovese occidentale. Tra il pomeriggio e la sera nubi basse in aumento sul settore centrale, ma senza conseguenze. Venti: Deboli da sud/sud-est, fino a moderati sui versanti padani (marin bianco). Mari: Calmi sia sotto-costa che a largo. Temperature stazionarie comprese sulla costa tra 5 e 17 gradi e nell’interno tra -5 e 16.

Domani, lunedì 18 febbraio, nubi basse compatte su savonese orientale, genovese e spezzino costieri, con la possibilità di qualche episodio di pioviggine, tempo migliore su savonese occidentale, imperiese e sui versanti padani, dove permarranno ampi spazi di sereno. Venti: Deboli/moderati da sud-est. Mari: Generalmente calmi, poco mossi sul Ligure occidentale. Temperature: Stazionarie od in lieve calo nei valori massimi.

Martedì 19 febbraio nubi basse compatte sui bacini marittimi savonese, genovese e spezzino, con possibile pioviggine o deboli piovaschi, tempo migliore su imperiese e sui versanti padani. Venti deboli/moderati dai quadranti meridionali, mari poco mossi, temperature pressoché stazionarie.