Liguria. La rapida rimonta anticiclonica a ovest porge la sua “spalla” orientale all’aria fredda che, sfruttando lo scivolo offerto, si dirige verso sud, dirigendosi principalmente sui Balcani lambendo solo in parte la nostra penisola. Sulla Liguria tempo in miglioramento per flussi settentrionali più secchi. Sono le previsioni degli esperti del centro meteo Limet.

Oggi, lunedì 11 febbraio, qualche residua nube prima dell’alba sul levante, in rapido allontanamento. Già dalla mattinata pressoché sereno e limpido ovunque. Venti settentrionali tesi, localmente forti, in particolare sul centro ponente e su zone esposte come valichi appenninici, crinali e mare aperto. Mare mosso per onda lunga sotto costa, tendente a stirato in giornata. Mosso o molto mosso al largo. Temperature: qualche grado in meno in quota, in aumento altrove, specie nei valori massimi delle zone costiere, sulla costa saranno comprese tra 7 e 13 gradi, nell’interno tra 2 e 10.

Domani, martedì 12 febbraio e anche il giorno successivo, giornata assolata con cielo generalmente sereno su tutta la regione, con al più qualche velatura in transito di poco conto.