Liguria. L’anticiclone continua a dominare la scena, ponendo i suoi massimi pressori tra nord Italia ed Europa centrale. Sulla Liguria prosegue il tempo stabile e soleggiato con temperature al di sopra della media, specie in quota. Lo affermano le previsioni del Centro Limet.

Anche la mattinata odierna si apre serena su tutto l’arco ligure, dove troviamo temperature minime piuttosto miti sulla linea di costa, comprese tra 6 e 12 gradi. Nell’entroterra i valori rimangono bassi, grazie al fenomeno dell’inversione termica, favorito dai cieli sereni. La località più fredda risulta Calizzano, in Val Bormida, con -7 gradi. È soprattutto in quota che si faranno sentire gli effetti dell’alta pressione. Nella giornata odierna le temperature a 850 hpa (circa 1500 m) sfioreranno i 10 gradi portandosi ampiamente al di sopra della media del periodo, in lenta discesa nei prossimi giorni.

Nel pomeriggio nessuna variazione, tempo soleggiato e mite con temperature massime che potranno raggiungere i 15-16 gradi sulla costa. I venti soffieranno deboli e con direzione variabile, le eventuali nubi saranno a carattere sparso. Il regime anticiclonico proseguirà ancora, almeno fino a domenica, garantendo una serie di giornate miti e soleggiate sulla nostra regione. Ad ora non si scorgono precipitazioni sui modelli matematici, nemmeno nel lungo termine, ma solo un possibile indebolimento dell’alta pressione all’inizio della prossima settimana.