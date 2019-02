Liguria. L’aria fredda da est continua ad affluire sull’Italia centro-meridionale, dove si sono verificate nevicate fin sul livello del mare, mentre il nord Italia e la Liguria rimangono ai margini. Lo affermano le previsioni del Centro Limet.

La mattinata si apre serena e limpida su tutta la regione grazie alla ventilazione settentrionale che ha spazzato via le nubi e ha abbattuto i tassi di umidità. Le temperature minime costiere non hanno subito grosse variazioni ed oscillano tra i 4.9 gradi di Chiavari e Lavagna ed i 10.7 gradi di Laigueglia. Il calo termico si è fatto sentire nell’interno, specie sulle cime avetane, maggiormente esposte all’aria fredda da est. In particolare si sono toccati – 9 gradi sul Monte Bue (1785 m) e – 8.2 gradi al Prato della Cipolla (1585 m).

I venti di tramontana/grecale soffiano forti tra Genova e capo Noli, specie allo sbocco delle valli, sui crinali ed in mare aperto. Attenzione alle raffiche, che potranno localmente superare i 50 km/h. Più deboli i venti a levante e sull’imperiese dove già in mattinata tenderanno a ruotare dai quadranti meridionali.

Nel pomeriggio continuerà a splendere il sole su tutto il territorio regionale, se si esclude il possibile passaggio di qualche velatura a levante. La tramontana soffierà sempre tesa/forte sul centro della regione perdendo progressivamente intensità a partire dalla sera. Le temperature massime saranno in calo, specie nell’entroterra e sulla costa centrale.

L’inizio della prossima settimana continuerà all’insegna dei cieli sereni, in un contesto termico inizialmente fresco ma in progressiva ripresa.

Previsioni valide per oggi, domenica 24 febbraio 2019

Avvisi: Venti tesi/forti da nord tra savonese orientale e genovese occidentale, con raffiche anche superiori a 40/50 km/h. Mari mossi, fino a molto mossi sulla riviera di ponente e a largo.

Cielo e Fenomeni: Giornata serena e soleggiata su tutta la regione, qualche innocua velatura o nube alta farà la sua comparsa sul levante nel pomeriggio.

Venti: Tesi/forti da nord su savonese orientale e genovese occidentale, in particolare allo sbocco delle vallate più esposte e sui crinali montuosi, moderati altrove. Ventilazione in attenuazione in serata.

Mari: Generalmente mossi, fino a molto mossi sulla riviera di ponente e a largo. Moto ondoso in deciso abbattimento in serata. Temperature: In calo.

Previsioni valide per domani, lunedì 25 febbraio 2019

Cielo e Fenomeni: Altra giornata di bel tempo su tutta la regione.

Venti: Deboli/moderati dai quadranti settentrionali. Mari: Generalmente poco mossi. Temperature: In calo nei valori minimi (gelate diffuse nell’interno), in aumento in quelli massimi.

Tendenza per: martedì 26 febbraio 2019

Cielo e Fenomeni: Condizioni di tempo stabile e soleggiato. Venti deboli settentrionali. Mari poco mossi. Temperature in aumento.