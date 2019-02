Maxi tamponamento tra mezzi pesanti, autostrada per Milano chiusa e chilometri di code

Liguria. Sulla A7 Milano-Genova verso Milano tra Busalla e Ronco Scrivia si è resa necessaria la chiusura del tratto per un incidente che ha visto il coinvolgimento di più mezzi pesanti avvenuto al km 111 alle ore 9,50.

All’interno del tratto chiuso il traffico non è più bloccato, mentre sull’uscita obbligatoria di Busalla si è formata una coda di 7 km.

In alternativa, per coloro che procedono verso Milano, dopo l’uscita di Busalla, utilizzare la statale 35 Dei Giovi con rientro a Ronco a Ronco Scrivia. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia e tutti mezzi di soccorso meccanico.