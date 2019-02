Mamma e bimba salvate da intervento “combinato”, Viale: “Vocazione del Santa Corona per casi di alta complessità”

Pietra Ligure. “Voglio esprimere le mie congratulazioni alle equipe mediche dell’ospedale Santa Corona per aver realizzato con successo un intervento particolarmente complesso, salvando la vita ad una donna colpita da un aneurisma celebrale al nono mese di gravidanza e alla sua bambina, allora in procinto di nascere. Il pensiero va alla mamma e alla figlia, che oggi, secondo quanto riferito dagli specialisti, stanno bene”.

Così la vicepresidente e assessore alla Sanità di Regione Liguria Sonia Viale in una nota, in merito all’intervento realizzato a dicembre dalle equipe mediche dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

“Questo ospedale – aggiunge l’assessore Viale – si conferma un punto di riferimento per l’alta complessità, dotato di personale altamente specializzato e strumentazioni all’avanguardia. Questa è la sua vocazione, come Dea di II livello, come confermato anche nell’ultimo Piano Socio Sanitario”.