Mamma e bimba salvate da intervento “combinato”, De Vincenzi: “Salvaguardare il Dea di II livello al Santa Corona”

Pietra Ligure. “Desidero fare i complimenti alle equipe di Neuroradiologia diagnostica e interventistica, di Ginecologia e ostetricia e di Anestesia e rianimazione del Santa Corona, dirette rispettivamente dal dott. Padolecchia, dalla dott.ssa Airaudi e dal dott. Barabino che, continuando a dimostrare eccellenza e grande professionalità, nello scorso dicembre hanno portato a termine con successo un complesso intervento “combinato”, salvando la vita ad una mamma al nono mese di gravidanza, improvvisamente colpita da emorragia cerebrale, e alla sua bambina”.

Il plauso arriva dal vice presidente del Consiglio regionale Luigi De Vincenzi, che ha voluto commentare il brillante intervento chirurgico “combinato” eseguito all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

“L’azione sinergica e coordinata delle diverse strutture mediche e chirurgiche è essenziale per far fronte alle quotidiane situazioni di emergenza-urgenza che fanno del Dea di II° dell’ospedale pietrese punto fondamentale e irrinunciabile per la salvaguardia della salute dell’intero ponente ligure”.

“Situazioni particolari come quella accaduta a dicembre non fanno altro che sottolinearne la centralità e l’importanza, che va salvaguardata e potenziata, come va salvaguardato e potenziato l’intero ospedale di cui il Dea di II °livello è il “cuore pulsante” ma di cui il buon funzionamento dell’ospedale è presupposto fondamentale e irrinunciabile” aggiunge il consigliere regionale.

“L’eccellenza del Santa Corona è nel suo “insieme” e come tale merita attenzione e risorse e non solo per “mantenerlo” ma soprattutto potenziarlo” conclude.