Liguria. Alla luce degli ultimi modelli previsionali, Arpal ha deciso di modificare l’allerta meteo diramata nella giornata di ieri.

Per quanto riguarda la pioggia, sarà allerta arancione sui bacini medi e grandi di C (lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Valfontanabuona e valle Sturla) fino alle 12 di oggi, sabato 2 febbraio. Poi sarà allerta gialla fino alle 15 di oggi. Per i bacini piccoli sempre di C permane la gialla fino alle 15 di oggi.

Sul fronte delle precipitazioni nevose, invece, nessuna modifica circa le modalità dell’allerta gialla per neve sui comuni interni di B (lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, val Polcevera e alta val Bisagno) e nelle zone D (valle Stura ed entroterra savonese fino alla val Bormida) ed E (valle Scrivia, val d’Aveto e val Trebbia) che proseguirà fino alle 18 di oggi, sabato 2 febbraio.

Per il resto delle allerte, sia nivologica che idraulica, nessun cambiamento rispetto a quanto stabilito ieri.