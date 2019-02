Stella. Dopo l’allarme lanciato dalle associazioni di allevatori ecco un altro attacco dei lupi nell’entroterra savonese: così dopo le recenti segnalazioni in Val Bormida è stato confermato che sei pecore sono state sbranate nel corso della notte in un terreno in località San Bernardo, frazione del Comune di Stella.

L’attacco è avvenuto nelle ore notturne, in una zona abitata, dove non mancano case e piccoli allevamenti di bestiame. La scoperta da parte dei proprietari questa mattina, con l’immediata segnalazione alle autorità competenti.

Foto 2 di 2



Secondo quanto appreso il raid è opera di un branco di lupi che si aggira nei boschi della zona: sei in tutto le pecore sbranate.

Nell’ultimo anno la presenza dei lupi nei nostri e nelle zone dell’entroterra è tornata a farsi sentire e non sono mancati gli attacchi anche nei confronti di aziende agricole, con greggi presi d’assalto: per molti allevatori un vero e proprio danno economico.

Questa notte il nuovo caso a Stella.

Ecco un video postato su FB il 2 febbraio, siamo ad Osiglia: