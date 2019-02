Lunardon (Pd) all’attacco: “Liguria terzultima in Europa per l’occupazione. Toti, basta retorica”

Liguria. “Meno male che secondo Giovanni Toti la Liguria guidava la classifica della crescita dell’occupazione in Italia. I suoi proclami ottimisti si scontrano con la cruda realtà dei numeri. Secondo i dati Eurostat, infatti, la Liguria si piazza al terzultimo posto in Europa (su 279 regioni) e penultima in Italia proprio per quanto riguarda i posti di lavoro, che dal 2016 al 2017 sono calati dell’1,9 per cento per un totale di 13.000 posti di lavoro in meno”.

Lo dichiara Giovanni Lunardon, capogruppo Pd in Regione Liguria, che torna all’attacco sui temi dell’occupazione e del lavoro dopo gli ultimi dati diffusi oggi.

“La debole tendenza positiva registrata nel 2018, di cui straparlava Toti per esporre i presunti successi delle sua politica economica, in realtà al terzo trimestre del 2018 non recuperano neppure tutti quei circa 13.000 posti di lavoro persi lʼ anno prima. A questo si aggiungono i dati allarmanti sul quarto trimestre 2018 diffusi oggi dall’Ufficio Economico Cgil Liguria, secondo cui i dati occupazionali sono tornati a scendere, anche per effetto del decreto Dignità e del crollo del ponte Morandi”.

“Negli ultimi tre mesi del 2018, infatti, le nuove assunzioni sono state inferiori alle cessazioni di lavoro, per un saldo negativo di 7.921 contratti. Ad alimentare il bilancio negativo sono soprattutto le perdite di contratti a tempo determinato, solo in minima parte compensati da nuovi rapporti di lavoro stabili che peraltro sono solo l’11 per cento del totale, purtroppo una minoranza nei flussi di assunzione”.

“A questo punto sarebbe il caso di smetterla con la retorica per affrontare seriamente il drammatico calo occupazionale che ha colpito la Liguria in questi anni. Se Toti intende finalmente aprire una riflessione seria con le parti sociali e il Consiglio Regionale, noi ci saremo. Con le nostre proposte” conclude Lunardon.