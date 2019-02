Luca Falò di Finale Ligure fa incetta di like con la sua poesia e vince il concorso “Love in Alassio”

Alassio. Con 420 like, registrati allo scoccare delle 12 di oggi, è “Desiderandoti” la poesia d’amore più apprezzata sulla pagina “Alassio Città degli Innamorati”, che è valsa al suo autore il trionfo nell’ambito del concorso “Love in Alassio”.

Il vincitore Luca Falò, di Finale Ligure, sarà domani pomeriggio (14 febbraio 2019) in piazza della Libertà, davanti alla sede municipale alassina per ricevere il meritato premio”: un autentico percorso degli innamorati: cena per due, due fedine, due ingressi alla “Thalassio SPA” del Grand Hotel e un set di cosmetici Acqua di Alassio gentilmente offerti da Macramè, Alassio un mare di Shopping, Grand Hotel Alassio e Acqua di Alassio.

Il Concorso “Love in Alassio” la più bella lettera d’amore non teme lo scorrere del tempo e l’innovazione: l’amore non passa mai di moda e lo dimostra non solo il testo di “Desiderandoti” ma anche quello delle oltre quaranta lettere che in pochi giorni sono state pubblicate sulla pagina facebook dedicata.

Buona partenza anche per la novità dell’anno: il concorso “Il più bell’Instagram d’Amore”. Molto suggestive le immagini pubblicate con l’hashtag ufficiale #loveinalassio tra le quali il pubblico ha premiato “Tramonti”, un tenero omaggio alla famiglia con uno scatto sulla spiaggia di Alassio, incorniciata da uno splendido tramonto.

L’immagine verrà pubblicata per una settimana su tutti i canali social ufficiali della Città di Alassio e ne verrà realizzata una versione stampata da donare al vincitore del concorso “La più Bella lettera d’Amore” .

Domani (14 febbraio 2019) alle 16,30 nel piazzale antistante la sede municipale alassina, all’ombra di una gigantesca scritta “Love” in 3D la premiazione con la lettura della poesia e una sorpresa per i presenti.