Lotta al commercio abusivo e alla contraffazione: ecco i comuni savonesi beneficiari del Fondo di sicurezza urbana

I Comuni di Albenga, Andora, Ceriale, Laigueglia, Pietra Ligure, Spotorno e Varazze rientrano tra i 100 Comuni aventi titolo ad accedere al Fondo per la sicurezza urbana, per il finanziamento di iniziative di prevenzione e contrasto dell’abusivismo commerciale e della vendita di prodotti contraffatti nella stagione estiva 2019.

Ne ha dato comunicazione oggi la Prefettura di Savona ai sindaci interessati.

Per disporre in concreto di tale finanziamento (pari a 42 mila euro per ciascun Comune), i predetti Comuni dovranno presentare domanda alla Prefettura entro il 15 aprile 2019, corredata da una scheda progettuale relativa al periodo 15 giugno/15 settembre 2019, ove siano specificate le misure che si intendono adottare, i mezzi e il personale da impiegare, le aree del territorio interessate e i relativi costi.

Tra le azioni a cui può essere destinato il contributo, vi sono l’assunzione di personale della Polizia locale a tempo determinato, le prestazioni di lavoro straordinario da parte dello stesso personale della Polizia locale, l’acquisto di mezzi e attrezzature e la promozione di campagne informative volte ad accrescere fra i consumatori la consapevolezza dei danni derivanti dall’acquisto di prodotti contraffatti.

I Comuni che hanno titolo a fruire del finanziamento possono anche stipulare specifici accordi con altri Comuni che non ne sono beneficiari per un’eventuale compartecipazione al progetto.