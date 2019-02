Logo turistico di Finale, Gualberti: “Affiderei l’incarico all’artista Sergio Olivotti”

Finale Ligure. “Se è vero che una smentita è una notizia data due volte, tanto vale aggiungere un ulteriore commento su quella bruttura del marchio (non) approvato, in una (non) votazione per 7 a 4, dove (non) hanno scelto il colore e che dovrebbe rappresentare la novità di una campagna “smart” per il nostro futuro”. Così il candidato sindaco del centrodestra finalese Massimo Gualberti torna sulla polemica per il logo della campagna di web marketing per la promozione turistica lanciata dal Comune.

“Mentre sovviene un dubbio sul perché debba essere un’amministrazione in scadenza a determinare quanto dovrà accadere nei prossimi anni, il portavoce dell’amico Claudio Casanova, che non può difendersi dato il periodo di ferie, dichiara che “l’assessore ha dato incarico a questa ditta di sviluppare un nuovo logo”.

“Se ancora non posso esprimermi sulla qualità del lavoro di web marketing, direi si possa tranquillamente affermare non brillino particolarmente nella creazione di marchi” aggiunge Gualberti.

“Se la campagna dovrà durare un tempo ragionevole a garantire qualche risultato, facciamo in modo che ciò avvenga su un marchio convincente, che trasmetta tutta la bellezza che la nostra città può esprimere”.

“Stralciare la creazione del marchio (non) approvato, costituirebbe in questo momento la migliore soluzione possibile, contando sull’affidamento ad un professionista, brillante e di talento come la nostra città merita”.

“Toccasse a me incaricherei uno dei più fantastici artisti che la nostra città ricordi: Sergio Olivotti”.

“Sergio è anche un insegnante e la sua talentuosa fantasia saprà coinvolgere non solo i suoi ragazzi, ma con entusiasmo tutta la città. Su questa scelta mi dichiaro fin d’ora d’accordo” conclude.