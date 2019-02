Loano. Spaccata nella serata di ieri ai danni del negozio di abbigliamento Pepe di via Garibaldi 73 a Loano. I ladri hanno sfondato la vetrina portando via le giacche di marca e gli altri capi da donna esposti, senza entrare fisicamente nel negozio per evitare che suonasse l’allarme.

A dare la notizia sono stati gli stessi titolari, questa mattina. “Sono tornati a farci visita i ladri, si sono proprio affezionati al nostro negozio di Loano – scrivono con amara ironia – comunque avanti sempre, si continua a lavorare”.

L’altro punto vendita di via Garibaldi, infatti, quello da uomo (uno degli otto negozi in totale che Pepe ha nella riviera savonese tra Finale, Pietra e Loano) era già stato preso di mira un anno fa, sempre a inizio febbraio: in quel caso i malviventi erano riusciti a entrare nel negozio nella parte interna, dove non c’erano allarmi, facendo un buco nel soffitto (l’appartamento al piano di sopra in quel periodo era disabitato).