Loano, parcheggia la moto in piazza Vallerga ma al ritorno è “sparita”: rubata una Vespa Px 125 

Loano. Arriva a Loano, come ogni mattina, per recarsi al lavoro. Parcheggia la sua moto nella centralissima piazza Vallerga ma, al suo ritorno, il mezzo è “sparito”.

È questo quanto accaduto ad una giovane, che si è vista trafugare la moto, una Vespa Px 125 di colore rosso, in pieno giorno e in pieno centro città.

L’episodio è accaduto tra le 9 e le 13 di questa mattina (21 febbraio 2019), lasso di tempo in cui la ragazza, che ha sporto denuncia ai carabinieri, si trovava al lavoro.

“Purtroppo ho poche speranze di ritrovarla, – ha spiegato la vittima del furto, – a quest’ora l’avranno già smontata per rivenderne i pezzi. A tutti coloro che, come me, purtroppo, non si sono attrezzati di protezioni aggiuntive, tipo i blocca ruota etc consiglio di farlo al più presto perché i pezzi di ricambio fanno molta gola”.