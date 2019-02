Loano. Ancora una spaccata ai danni dei negozi di abbigliamento Pepe. Dopo il colpo di sei giorni fa nella boutique da donna di via Garibaldi 73 a Loano, questa volta è toccato al vicino punto vendita da uomo al civico 118.

Esattamente come la scorsa settimana i ladri per entrare hanno sfondato il vetro. A differenza di quanto fatto l’ultima volta, però (quando si erano limitati a svuotare la vetrina senza entrare per non far scattare l’allarme), questa volta sono entrati all’interno portando via molti capi da uomo, soprattutto giacche.

I malviventi si sono poi dati alla fuga: i carabinieri, che indagano sull’accaduto, hanno trovato parte della refurtiva abbandonata a poca distanza dal negozio.

Un vero e proprio “assalto” quello subito dalla catena di boutique Pepe, otto negozi in totale nella riviera savonese tra Finale, Pietra e Loano. E il punto vendita di via Garibaldi 118 purtroppo “vantava” già un precedente: era già stato colpito infatti un anno fa, sempre a febbraio. In quel caso i malviventi erano riusciti a entrare nel negozio nella parte interna, dove non c’erano allarmi, facendo un buco nel soffitto (l’appartamento al piano di sopra in quel periodo era disabitato).