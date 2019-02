Loano, domenica grande festa in piazza Rocca con Pue’ Pepin e la Pentolaccia

Loano. Domenica 3 febbraio si è svolto il primo carnevale dei bambini in piazza Massena, al quale era presente la maschera del Beciancin che, con la collaborazione dell’animazione de “I Matti da legare”, ha fatto divertire i moltissimi bambini arrivati in piazza.

“Tutti i bambini – raccontano dall’associazione Vecchia Loano – erano affascinati dalle storie raccontate dal Beciancin, soprattutto quando ha spiegato il motivo perché si chiama così: è legato al suo lavoro di giardiniere, e mentre annaffiava i giardini bagnava le coppie che amoreggiavano per far loro dispetto”.

Scopo principale della Vecchia Loano “è quello di portare un sorriso ai più piccoli, non solo con il Carnevale ma raccogliendo fondi per la missione in Thailandia seguita dal signor Rubatti con il quale, durante le nostre manifestazioni, abbiamo raccolto quasi 4000 euro”.

Domenica 10 febbraio si replica in piazza Rocca con la Pentolaccia alle ore 15, sempre con i Matti da Legare: questa volta sarà presente Pue’ Pepin, altra maschera loanese.