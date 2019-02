Celle Ligure. Vola la Loanesi, che, grazie alla rete del solito Rocca e alla doppietta di Garassino, sbanca il campo di casa del Celle.

“E’ stata una partita durissima – attacca il bomber Andrea Rocca – il Celle è una squadra, che cerca di giocare al calcio ed è ricca di individualità importanti, soprattutto nel reparto offensivo. Noi abbiamo giocato un ottimo primo tempo, passando in vantaggio grazie ad una mia rete e realizzando altre due reti con Garassino”.

“Nella seconda frazione di gioco abbiamo gestito la partita, portando a casa una vittoria importante, siamo contenti di continuare questa ‘avventura’, perché, ripeto, noi continuiamo a vivere alla giornata. Le partite con le squadre che lottano per la sopravvivenza sono molto difficili... nella mia carriera ho anche giocato in squadre che lottavano per la salvezza e so come si affrontano partite del genere”.

“Siamo stati bravi nell’interpretazione del match – conclude Rocca – e a conquistare la vittoria, vogliamo dedicare la vittoria al presidente Ugo Piave, sperando che si risolvano i problemi burocratici con il comune…”.