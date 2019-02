Savona. “La politica può guardare al futuro e far sognare solo se parte dalle cose concrete”. Lo ha detto l’onorevole Maurizio Lupi, responsabile nazionale di Liguria Popolare, che quest’oggi era a Savona, presso il “Mivida Cafè” di corso Italia, per un incontro pubblico al quale hanno partecipato anche il consigliere regionale e presidente del gruppo ligure Andrea Costa, il consigliere regionale e capogruppo Gabriele Pisani, il responsabile provinciale Matteo Marcenaro, il responsabile comunale Susanna Karunaratne ed il consigliere provinciale Luigi Bussalai.

“Anche qui in provincia di Savona Liguria Popolare sta espandendo la sua proposta – ha detto Lupi di fronte ai responsabili di Liguria Popolare di alcuni comuni savonesi – Liguria Popolare ha questa caratteristica fondamentale: nell’ambito del centro-destra riavvicinare i moderati, la società civile, le associazioni di volontariato per una politica che torni ad essere vicino alla gente in nome dei valori che da sempre hanno caratterizzato il centro-destra: responsabilità, sussidiarietà e solidarietà”.

Insomma, far dialogare i moderati e ripresentare un centro-destra compatto come “unica valida alternativa” di governo: “L’unica proposta seria, per un governo responsabile, è quella del centro-destra – conferma Lupi – Lo hanno dimostrato le elezioni regionali: dove si è presentato, il centro-destra unito è tornato a governare. L’anomalia è il governo Lega-M5S. In questi nove mesi, i penstatellati hanno paralizzato l’Italia: dalle infrastrutture bloccate al no continuo alla Tav, dall’Ilva al reddito di cittadinanza che anziché mettere al centro il lavoro mette al centro l’assistenza. Tutte proposte con cui la Lega ha dovuto mediare”.

“L’unica vera proposta di governo è quella che vede Lega e moderati proporsi alla guida del paese. Liguria Popolare e noi moderati vogliamo rafforzare l’ala moderata, complementare a quella della Lega: ciò può trasformare una proposta importante, come quella della Lega, in una proposta credibile di governo”.

Oggi Lupi è a Savona, città governata dal centro-destra che è capoluogo di una Regione governata dal centro-destra: “Noi da sempre sosteniamo con serietà e lealtà il governo Toti – sottolinea Lupi – Quello doveva essere il modello. La Liguria ha dato fiducia al centro-destra e a Toti perché aveva un desiderio di cambiamento, la voglia di smettere con una gestione del potere tutta in mano ai partiti in favore di una gestione al servizio della gente. Penso che il buon governo della Liguria si stia dimostrando nei fatti e anche nel modo in cui, drammaticamente, sono state affrontate le emergenze, dal crollo del ponte di Genova fino a come Savona, La Spezia e Genova e le altre città governate dal centro-destra hanno affrontato problemi concreti come la sicurezza, la manutenzione delle strade, la pulizia”.