Lieto fine per i “cani di Bormida”: saranno trasferiti in una pensione per della Valle

Bormida. “Le vicissitudini di cinque cani custoditi in modo inappropriato in una cascina situata in comune di Bormida stanno finendo”. Lo annuncia la Protezione Animali savonese, che ricorda come “la vicenda ha animato i social locali da diverse settimane”.

“Venuti a conoscenza della situazione le guardie zoofile della Protezione Animali savonese hanno contattato il servizio veterinario di Asl2, che aveva a sua volta già ricevuto segnalazioni. I veterinari pubblici stavano già organizzando per oggi (lunedì 4 febbraio) il trasferimento degli animali in una confortevole pensione per cani della Valle Bormida, a spese della proprietaria”.

“I volontari dell’Enpa ringraziano il direttore, i dirigenti e gli operatori del Servizio Veterinario dell’Asl2 per il risolutivo intervento”.