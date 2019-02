Lettera aperta per Marco Casarino

Buongiorno Marco ,

mi chiamo Angelo Maggioni e le scrivo perchè comprendo appieno i suoi timori, in qualche modo mi ricordano i terribili momenti che ho vissuto io denunciando ( video filmando ) alcuni atti di micro criminalità nel Leginese .A quei tempi ci fu anche clamore mediatico e pure un incontro col comune ma che di fatto non portò a nulla proprio per il disinteresse degli stessi non solo a far rispettare regole ma a difendere un loro cittadino!! Eppure mi incontrai con il comandante dei vigili urbani, con il sindaco e con l’ass. Ripamonti , anche ARTE fu messa sotto pressione ma nulla non fecero nulla .

Qui ci sarebbe da riflettere se a distanza di qualche anno un gestore è costretto a rinunciare al suo incasso chiudendo prima perchè le istituzioni non fanno nulla… Però vorrei darle un consiglio se possibile , sò che non è facile e glielo dico in quanto sono stato minacciato di morte e ho subito ben 5 furti ( https://www.ivg.it/2016/12/savona-minacciato-morte-lautore-dei-video-denuncia-legino-mi-succede-qualcosa-indagare/ ) , dunque conosco bene la ritorsione che avviene in mancanza delle istituzioni, io fossi in lei non gliela darei vinta , io ad esempio per combattere questa gentaglia ho iniziato a filmarli , a riprenderli mentre commettevano il reato per poi consegnare i filmati ai carabinieri.

Ecco lei non deve piegarsi a quattro bulli che evidentemente non hanno avuto la fortuna di avere dei genitori in grado di insegnare i valori , ma deve proprio reagire e far capire che quella non è terra loro , che li non comandano se non le autorità, potenzi la video sorveglianza , faccia esposti su esposti insomma accenda i riflettori , nel mentre mi auspico che i cittadini Savonesi , che sono certamente persone serie e rispettose , si uniscano e magari facciano presidio proprio davanti al suo bar , unirsi manifestare per far capire a questi bulli da strapazzo che non c’è trippa per gatti .

Accenda i riflettori ma non si pieghi alla loro volontà !! Alle istituzioni chiedo e mi auguro più serietà e più vicinanza verso quei cittadini che vorrebbero vivere tranquilli ma non possono per via del poco impegno verso una piaga diffusa in città!!! Un abbraccio e le auguro davvero che lei possa operare con la sua attività come giusto che sia Savona è una bella città difendiamola!!!!

Angelo Maggioni

ex blogger