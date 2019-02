Legittima difesa, processo penale e civile: incontro ad Albenga con tre senatori della Lega

Albenga. “Come cambia la legittima difesa – Riflessioni sul futuro del processo penale e civile”. Questo il titolo dell’incontro pubblico organizzato dalla Lega – Sezione Albenga e Valli Ingaune in programma per domani, lunedì 18 febbraio, alle 18.30 nell’Auditorium San Carlo, alla presenza dei senatori della Lega Andrea Ostellari, Presidente della Commissione Giustizia del Senato, Emanuele Pellegrini e Paolo Ripamonti.

A introdurre l’incontro saranno i saluti del segretario di sezione Cristina Porro e del segretario provinciale Roberto Sasso del Verme. “Un’occasione importante per affrontare tematiche di attualità, non solo per gli addetti ai lavori, ma per tutti i cittadini” spiega il senatore Paolo Ripamonti, tra i promotori dell’iniziativa.

“La riforma della legittima difesa è da sempre una priorità per la Lega e per Matteo Salvini, una promessa che questa maggioranza e il Governo stanno mantenendo, passando dalle parole ai fatti: con i senatori Ostellari e Pellegrini avremo modo di parlarne in maniera approfondita, analizzando tutte le novità introdotte dalla nuova legge” conclude Ripamonti.