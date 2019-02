Loano. Si rafforza la collaborazione tra i corpi delle polizie locali associate di Loano, Albenga e Finale Ligure.

Negli ultimi giorni gli agenti dei comandi di Loano ed Albenga hanno effettuato, sulle strade loanesi, controlli mirati volti ad individuare veicoli privi dell’obbligatoria copertura assicurativa, non in regola con la revisione periodica o mezzi in sosta “in doppia fila”. Nello svolgimento della loro attività gli operatori hanno utilizzato il dispositivo in dotazione della polizia ingauna denominato “Città Sicura Mobile”, apparecchio portatile che, grazie al collegamento con la banca dati della Motorizzazione, è in grado di svolgere una grande quantità di operazioni: scovare auto senza assicurazione oppure con la revisione scaduta, individuare macchine rubate o inserite dalle forze dell’ordine in una lista nera, perfino individuare la classe ambientale di appartenenza dell’auto (cioè la categoria Euro). Gli apparecchi mobili sono stati montati direttamente sulle auto di servizio.

Foto 2 di 2



Questa mattina, durante la singola ora di accertamenti effettuati sulla via Aurelia, in corso Roma, in corso Europa, in Campo Cadorna e in via Azzurri d’Italia sono stati controllati ben 840 veicoli: di questi 7 sono risultati non in regola con la revisione.

Questi numeri vanno sommati a quelli realizzati nei giorni scorsi, quando i controlli hanno riguardato anche il rispetto dell’articolo 172 del Codice della Strada (obbligo di uso delle cinture di sicurezza) e dell’articolo 173 dello stesso CdS (divieto di uso dei telefoni cellulari alla guida). In questo caso, le verifiche sono state realizzate mediante posti di controllo fissi e tramite controlli dinamici a cura delle pattuglie di motociclisti. In tutto, sono stati elevati 10 verbali ad altrettanti guidatori trovati al volante senza cinture e 23 verbali a conducenti sorpresi ad utilizzare il telefonino alla guida.

Sempre nell’ambito dell’attività sinergica dei tre comandi di polizia locale, il comando di Albenga ha bandito la nuova gara per l’affidamento della manutenzione della segnaletica stradale per tutte e tre le città.

In attesa dell’affidamento, la polizia municipale loanese ha già dato il via agli interventi di manutenzione degli attraversamenti pedonali posti sulla via Aurelia: di quello all’altezza di viale della Rimembranza e di quello in corrispondenza del distributore di benzina nel tratto di levante; di quello in corrispondenza di piazzale Cai; di quello nei pressi di piazza San Francesco.

Lunedì 25 febbraio gli interventi interesseranno le “zebre” all’altezza della rotatoria in corrispondenza di via Carducci (quelli nei pressi della parafarmacia e di fronte a piazzale Aicardi); all’altezza di Cesarea (entrambi i lati) e di viale Tito Minniti (lato levante); di fronte all’Eurospin.