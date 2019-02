Lavori sulla via Aurelia a Vado Ligure, senso unico alternato fino a marzo

Liguria. Proseguono i lavori di messa in sicurezza dei versanti lungo le strade statali della Liguria da parte di Anas.

Da domani, giovedì 14 febbraio, lungo la statale numero 1 Aurelia a Vado Ligure saranno avviate le attività di sostituzione delle reti in aderenza sul versante. I lavori saranno eseguiti in corrispondenza del chilometro 582,100, dove sarà attivo il senso unico alternato. La limitazione resterà in vigore fino al primo marzo, esclusi i giorni festivi e prefestivi.

