L’Anno del Maiale inizia col piede giusto per le imprese cinesi: nel savonese sono raddoppiate negli ultimi sei anni 

Provincia. Inizia con il piede giusto l’Anno del Maiale per le imprese cinesi in Italia, e in particolare per quelle del savonese che, in appena sei anni, sono raddoppiate di numero (+50 per cento dal 2012 al 2018).

È questo quanto si evince da un’elaborazione della Camera di commercio di Milano-Monza-Brianza-Lodi su dati del Registro imprese al terzo trimestre 2018, 2017 e 2012 relativi ai titolari di impresa individuale attiva nati in Cina.

Ad oggi, in Provincia di Savona le sedi di impresa a trazione cinese sono 135, a fronte degli oltre 50 mila piccoli imprenditori nati in Cina (50.797) e sparsi lungo lo Stivale (quasi un migliaio sono attivi in Liguria).

La gran part delle aziende situate nel savonese si occupano del settore del “Commercio all’ingrosso e al dettaglio” (68). A seguire il settore di “Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione” (29) e le imprese legate ad altra tipologia di servizio (28). Infine, sono solo 3 le imprese del settore manifatturiero.

In Liguria, poi, sono 957 le imprese cinesi che, sempre dal 2012 al 2018, hanno avuto una crescita su scala regionale del 38,9 per cento. Ma in termini di crescita per province, a “comandare” è proprio la provincia di Savona (+50 per cento), seguita da Genova (con 595 imprese e un +45,1 per cento), La Spezia (con 128 imprese e un +21,9 per cento) e, infine, Imperia (con 99 imprese e un +17,9 per cento).